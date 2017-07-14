Азмун вернулся в "Рубин"

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Азмун вернулся в "Рубин"

Иранский нападающий "Ростова" Сердар Азмун перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия контракта игрока не разглашаются. Стоит отметить, что форвард уже ранее играл за "Рубин" с 2012 по 2015 годы.

Фото: Азмун вновь в "Рубине".

"Очень рад вернуться в "Рубин", где я начинал свою карьеру. Именно благодаря "Рубину" я стал узнаваем и меня стали приглашать в сборную. Со своей стороны буду делать всё, чтобы помочь команде. Уверен, что мы все вместе - с партнёрами, с руководством - будем делать всё для развития клуба", – сказал Азмун.

22-летний Азмун выступал за "Ростов" с 2016 года, провел за клуб 77 матчей и забил 25 голов. За сборную Ирана сыграл 26 матчей и забил 19 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

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