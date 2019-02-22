Азмун вошёл в число претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

На награду претендуют форвард "Зенита" Сердар Азмун, нападающий "Ред Булл Зальцбург" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Стоит отметить, что в активе Азмуна два мяча и ассист в матче с "Фенербахче", Дака оформил дубль в поединке с "Брюгге", Сарабия забил гол и сделал результативную передачу в игре с "Лацио", а Хадсон-Одои поразил ворота "Мальме".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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