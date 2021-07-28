Азмун вошел в топ-15 лучших бомбардиров "Зенита"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории петербургского клуба.

Азмун отличился в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (3:1) и этот гол стал для него 54-м за "Зенит". Благодаря этому обошел экс-игрока петербуржцев Бориса Чухлова и поднялся на 15-е место.

Стоит отметить, что первое место с большим отрывом занимает Александр Кержаков, который забил 163 гола. Второе место у Владимира Кулика (101), а на третьей позиции Артем Дзюба (95).

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