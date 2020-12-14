Азмун вошёл в топ-20 бомбардиров чемпионата России
Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун в субботнем матче с "Динамо" (3:1) забил свой 69-й гол в РПЛ.
По этому показателю иранец обогнал Данни и теперь делит 19-20 место с Романом Адамовым в рейтинге лучших бомбардиров турнира.
Следующая цель нападающего - опередить Владимира Кулика, у которого 72 забитых мяча в чемпионате России. Лидер списка - Олег Веретенников (143).
Стоит отметить, что до "Зенита" Азмун на протяжении шести лет выступал за "Рубин" и "Ростов".
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