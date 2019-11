Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии

Азиатская футбольная конфедерация назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года на континенте.

В список финалистов вошли иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, японский полузащитник "Айнтрахта" Макото Хасебе и корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

