Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии

Теги сердар азмунсон хын минмакото хасебе

Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему игроку года в Азии

Азиатская футбольная конфедерация назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года на континенте.

В список финалистов вошли иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, японский полузащитник "Айнтрахта" Макото Хасебе и корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

Имя победителя станет известно 2 декабря.

Стоит отметить, что среди номинантов только Азмун выиграл трофей в 2019 году - чемпионский титул в РПЛ.

Не пропустите: Мариу Руй назвал лучшего игрока мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"

"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов