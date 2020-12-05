Азмун возглавил список бомбардиров РПЛ
Форвард "Зенита" Сердар Азмун оформил хет-трик в игре против "Урала" (5:1).
Таким образом, Азмун возглавил список бомбардиров РПЛ, забив девятый гол в текущем розыгрыше. Следом располагаются Артем Дзюба, Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон, на счету которых по восемь голов.
Всего в этом сезоне на счету Азмуна 9 голов и два ассиста в 17 играх.
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