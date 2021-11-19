Азмун всё ближе к переходу в "Лион"

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Азмун всё ближе к переходу в "Лион"

Фото сайт РПЛ

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун, вероятнее всего, продолжит карьеру во Франции.

По информации журналиста Николо Скиры, 26-летний футболист всё ближе к переходу в "Лион".

Инсайдер утверждает, что иранец окончательно отказался от продления контракта с российским клубом и сейчас рассматривает предложение "ткачей".

Соглашение Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за "сине-бело-голубых" 17 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Зенит" не обсуждал с "Аталантой" трансферы Миранчука и Азмуна. | http://soccernews.ru
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