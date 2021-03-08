Азмун вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун возглавил список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

В матче 21-го тура с "Рубином" (1:2) форвард забил гол, который стал для него 12-м в нынешнем сезоне в чемпионате России. Ближайшим преследователем иранца является его одноклубник Артем Дзюба, который забил 11 голов. Третье место занимает нападающий "Спартака" Джордан Ларссон с 10 голами.

Топ-10 лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги выглядит так:

1. Сердар Азмун ("Зенит") - 12

2. Артем Дзюба ("Зенит") - 11

3. Джордан Ларссон ("Спартак") - 10

4-7. Эсекьель Понсе ("Спартак") - 9

4-7. Джордже Деспотович ("Рубин") - 9

4-7. Маркус Берг ("Краснодар") - 9

4-7. Никола Влашич (ЦСКА) - 9

8. Кристиан Нобоа ("Сочи") - 8

9-10. Александр Соболев ("Спартак") - 7

9-10. Реми Кабелла ("Краснодар") - 7.

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