Азмун высказался о шансах "Спартака" побороться за чемпионство в этом сезоне
Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун считает, что московский "Спартак" рано списывать со счетов в чемпионской гонке РПЛ.
Напомним, что "сине-бело-голубые" лидируют в Премьер-лиге по итогам 19 туров, а "красно-белые" отстают от них на 6 очков.
"Мы одинаково настраиваемся на любую команду, ко всем относимся с уважением. Посмотрите на таблицу - соперники находятся друг от друга на расстоянии нескольких очков. Нельзя кого-то выделять или отбрасывать.
Все в курсе, что между "Спартаком" и "Зенитом" существует жёсткое соперничество. И болельщики, и футболисты знают об этом. И мы, естественно, даже после [декабрьской] победы видим в москвичах конкурентов в борьбе за титул. Это сильная команда с качественным тренером, которая всегда претендует на высокие места. Нельзя исключать "Спартак" из чемпионской гонки", - сказал Азмун.
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