Азмун высказался о своём будущем в "Зените"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, насколько долго он собирается выступать за питерский клуб.
"Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как "Зенит", и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнёров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за "Зенит" ещё долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха", - цитирует иранца официальный сайт УЕФА.
"Зенит" купил Азмуна в феврале этого года у "Рубина" за 12 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
В составе "сине-бело-голубых" 24-летний форвард провёл 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13