Азмун высказался о своём будущем в "Зените"

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Азмун высказался о своём будущем в "Зените"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, насколько долго он собирается выступать за питерский клуб.

"Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как "Зенит", и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнёров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за "Зенит" ещё долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха", - цитирует иранца официальный сайт УЕФА.

"Зенит" купил Азмуна в феврале этого года у "Рубина" за 12 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

В составе "сине-бело-голубых" 24-летний форвард провёл 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 9 ассистов.

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