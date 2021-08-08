Азмун высказался о своем будущем в "Зените"

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Азмун высказался о своем будущем в "Зените" Фото: инстаграм Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался о своем будущем.

"У меня действующий контракт с клубом, я буду сконцентрирован на играх. Как решит команда, так и будет. В любом случае буду выполнять свою работу", - приводит слова Азмуна "Матч ТВ".

В новом сезоне РПЛ иранец забил 4 гола в трех играх.

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