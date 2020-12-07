Азмун высказался о вылете "Зенита" из Лиги Чемпионов

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун поделился мыслями о провальном выступлении своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы и выступим лучше. Так получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, уверен, в следующем году будем лучше готовы", - сказал иранец.

"Зенит" досрочно занял последнее место в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге", набрав 1 очко в 5 турах.

25-летний Азмун в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

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