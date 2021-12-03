Азмун высказался о выступлении "Зенита" в ЛЧ

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился мнением о выступлении петербургской команды в Лиге чемпионов в группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме".

– Итоги лигочемпионской кампании "Зенита" можно подводить уже сейчас. Как вы их оцениваете?

– Конечно, две команды, которые сыграют в следующем раунде Лиги чемпионов, на сегодняшний день сильнее нас. Так что выход "Зенита" в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше.

– Какой из матчей Лиги чемпионов этого сезона вы бы назвали самым качественным?

– Против таких команд, как "Ювентус" и "Челси", тяжело обороняться. Уровень их игроков очень высок, и в любом случае свой шанс они поймают. Мне сложно назвать матч, которым я абсолютно доволен.

– Чего ждать от "Зенита" в Лиге Европы весной? Насколько велики амбиции?

– Я очень хочу побед. Надеюсь, они случатся, – сказал Азмун.

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