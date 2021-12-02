Азмун высказался об игре за "Зенит"

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился ощущениями от игры за сине-бело-голубых.

– Недавно вы прошли рубеж в 100 матчей за "Зенит". Что для вас значит эта цифра?

– Я горд играть за «Зенит», тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба.

У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор, пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу.

– В РПЛ вы забили 85 мячей. Еще один гол, и станете самым результативным иностранцем в истории чемпионата России. Как относитесь к такому титулу?

– Конечно, это приятно, но думаю, я мог забить еще больше и принести больше пользы команде, – сказал Азмун.

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