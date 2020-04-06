Азмун высказался об интересе со стороны "Наполи"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в инстаграме высказался по поводу информации о том, что им интересуется "Наполи".

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы заплатить за трансфер 25-летнего иранца 25 миллионов евро.

"Я ничего об этом не знаю, я тоже читал новости. У меня есть контракт с "Зенитом" еще на 1,5 года. Посмотрим, как будет", - написал футболист.

В текущем сезоне футболист участвовал в 21 матче РПЛ, отметившись 10 голами и 6 асистами.

Не пропустите: "Зенит" назвал "Наполи" стоимость Азмуна| http://soccernews.ru