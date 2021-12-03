Азмун высказался об уровне РПЛ
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился мнением о конкурентоспособности чемпионата России.
"В РПЛ нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров. Все три года, что я играю в "Зените", я вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения. Но бывают матчи, в которых что-то не получается", - сказал Азмун.
В этом сезоне иранец забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах за "Зенит".
Контракт 26-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2022 года.
Не пропустите: Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените". | http://soccernews.ru
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