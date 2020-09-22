Азмун вызван в сборную Ирана на товарищеские матчи

Форвард "Зенита" Сердар Азмун вызван в сборную Ирана. Об этом сообщает пресс-службу петербуржцев.

Футболист вызван на товарищеские матчи национальной команды. 8 октября Иран встретится с Узмекистаном, а 13-го с командой Таджикистана.

В сборной Ирана 25-летний Азмун выступает с 2013 года. За это время он провел 48 матчей, отметившись 31 голом.

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