Азмун ярко высказался о Семаке
Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что главным фактором его перехода в стан сине-бело-голубых стало то, что его возглавляет Сергей Семак.
"Я очень счастлив был перейти в "Зенит", так как им руководит молодой и чудесный тренер. Вместе с ним играют отличные игроки, у нас отличные отношения. Сергей Богданович - молодой, умный и перспективный тренер. Я всегда говорил, что если буду играть в России, то именно с ним", - сказал тренер.
Этой зимой футболист перешел в "Зенит" из "Рубина". Азмун участвовал в 5 матчах, отметившись 2 голами.
А еще: Топ-игрок "Зенита" выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" хочет переманить игрока "Интера"
-
Аяз Гулиев прокомментировал результаты "Спартака"
-
Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"
-
Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед"
-
Звезда "Ливерпуля" может стать игроком "Реала"
-
Защитника "Вест Хэма" впервые вызвали в сборную Англии
-
СМИ: Зидан заинтересован в продаже Бэйла
-
Азмун ярко высказался о Семаке
-
УЕФА завел дело в отношении Неймара
-
"Боруссия" определился с трансферными целями на лето
-
"Эмполи" намерен вернуть бывшего тренера
-
Промес рассказал, как Россия изменила его жизнь
-
1
Матюиди назвал лучшего футболиста в мире
-
"Шальке" устроил распродажу футболок после разгрома от "Манчестер Сити"
-
Райан Гиггз поддержал звезду "Реала"
-
Манчини поздравил "Ювентус" с проходом в 1/4 финала ЛЧ
-
"Валенсия" недовольна погодой в "Краснодаре"
-
У "Локомотива" появился новый автобус
-
"Бешикташ" должен голкиперу команды больше миллиона
-
Мусаев рассказал об ожиданиях от ответного матча с "Валенсией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11