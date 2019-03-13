Азмун ярко высказался о Семаке

Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что главным фактором его перехода в стан сине-бело-голубых стало то, что его возглавляет Сергей Семак.

"Я очень счастлив был перейти в "Зенит", так как им руководит молодой и чудесный тренер. Вместе с ним играют отличные игроки, у нас отличные отношения. Сергей Богданович - молодой, умный и перспективный тренер. Я всегда говорил, что если буду играть в России, то именно с ним", - сказал тренер.

Этой зимой футболист перешел в "Зенит" из "Рубина". Азмун участвовал в 5 матчах, отметившись 2 голами.

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