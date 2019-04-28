Азмун забил 12-й гол и догнал Чалова в гонке бомбардиров РПЛ

Сегодня, 28 апреля, "Зенит" в домашнем матче 26-го тура РПЛ обыграл "Крылья Советов" (4:2).

В этой встрече дублем отметился нападающий сине-бело-голубых Седар Азмун.

В активе 24-летнего иранца 12 голов в нынешнем сезоне чемпионата России. По этому показателю он догнал форварда ЦСКА Федора Чалова в гонке бомбардиров. Однако сегодня красно-синие встретятся с "Краснодаром" и у футболиста будет возможность выйти вперед.

"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.

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