Азмун забил 12-й гол и догнал Чалова в гонке бомбардиров РПЛ
Сегодня, 28 апреля, "Зенит" в домашнем матче 26-го тура РПЛ обыграл "Крылья Советов" (4:2).
В этой встрече дублем отметился нападающий сине-бело-голубых Седар Азмун.
В активе 24-летнего иранца 12 голов в нынешнем сезоне чемпионата России. По этому показателю он догнал форварда ЦСКА Федора Чалова в гонке бомбардиров. Однако сегодня красно-синие встретятся с "Краснодаром" и у футболиста будет возможность выйти вперед.
"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.
А еще: "Зенит" переиграл "Крылья Советов" благодаря дублю Азмуна| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16