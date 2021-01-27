Азмун забил красивый гол в матче "Зенит" - "Урал", но потом получил травму (видео)

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Азмун забил красивый гол в матче "Зенит" - "Урал", но потом получил травму (видео)Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в контрольном матче с "Уралом" забил красивый гол. В концовке второго тайма нападающий получил повреждение, врачи оказали ему помощь и он был заменен. О степени серьезности травмы информации пока нет.

Видео забитого мяча питерцы показали в своем Твиттере. 

Матч проходит по специальным правилам — три тайма по 40 минут.

"Зенит" – "Урал" – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: 0:1 – Егорычев (37), 1:1 – Малком (43), 1:2 – Егорычев (46), 2:2 – Азмун (48), 3:2 – Вендел (57).

В текущем сезоне 26-летний иранец провел 20 матчей за "Зенит". В его активе 11 мячей и пять голевых передач.

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