Азмун забил красивый гол в матче "Зенит" - "Урал", но потом получил травму (видео)

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в контрольном матче с "Уралом" забил красивый гол. В концовке второго тайма нападающий получил повреждение, врачи оказали ему помощь и он был заменен. О степени серьезности травмы информации пока нет.



Видео забитого мяча питерцы показали в своем Твиттере.

Матч проходит по специальным правилам — три тайма по 40 минут.

"Зенит" – "Урал" – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: 0:1 – Егорычев (37), 1:1 – Малком (43), 1:2 – Егорычев (46), 2:2 – Азмун (48), 3:2 – Вендел (57).