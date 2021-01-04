Азмун занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста Азии в 2020 году

Теги сон хын минсердар азмунандрес иньестазенит санкт-петербург

Азмун занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста Азии в 2020 году

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста Азии в 2020 году.

Первое место четвертый год подряд занял корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин (286). Азмун набрал 89 баллов. В первую тройку также вошел испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста (44).

В 2020 году 26-летний Азмун провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал пять результативных передач. 

Не пропустите: Оздоев повел итоги года и назвал цели "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"

"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов