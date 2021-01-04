Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста Азии в 2020 году.

Первое место четвертый год подряд занял корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин (286). Азмун набрал 89 баллов. В первую тройку также вошел испанский полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста (44).

В 2020 году 26-летний Азмун провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал пять результативных передач.

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