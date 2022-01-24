Азмун заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заразился коронавирусом, сообщает твиттер Gol Bezan.
По сведениям источника, футболист сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, что 22 января Азмун подписал контракт с леверкузенским "Байером". Данное обстоятельство вызвало негодование руководства "Зенита", так как форвард нарушил медицинский протокол. За это иранец будет оштрафован, а также может быть переведен во вторую команду.
Ранее сообщалось, что "Зенит" требует 10 миллионов евро за немедленный трансфер Азмуна, но "Байер" предпочитает дождаться лета, чтобы заполучить его бесплатно.
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