Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заразился коронавирусом, сообщает твиттер Gol Bezan.

По сведениям источника, футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что 22 января Азмун подписал контракт с леверкузенским "Байером". Данное обстоятельство вызвало негодование руководства "Зенита", так как форвард нарушил медицинский протокол. За это иранец будет оштрафован, а также может быть переведен во вторую команду.

Ранее сообщалось, что "Зенит" требует 10 миллионов евро за немедленный трансфер Азмуна, но "Байер" предпочитает дождаться лета, чтобы заполучить его бесплатно.

Не пропустите: "Интернасьонал" удовлетворен предложением "Зенита" по Юри Алберто. | http://soccernews.ru