Азмуном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, "Рома" заинтересована в подписании нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью видит в иранском форварде идеальный варинат для усиления атакующей линии.

Также на Азмуна претендует "Байер", который готов сделать предложение в размере 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 24 матча в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал 2 голевые передачи.

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