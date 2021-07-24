Азмуном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, "Рома" заинтересована в подписании нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна.
По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью видит в иранском форварде идеальный варинат для усиления атакующей линии.
Также на Азмуна претендует "Байер", который готов сделать предложение в размере 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне нападающий сыграл 24 матча в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал 2 голевые передачи.
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