Б. Диас: "Хочу остаться в "Реале" надолго"

Теги реал мадридбраим диас

Б. Диас: "Хочу остаться в "Реале" надолго"
Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас заявил, что он не собирается переходить в другой клуб летом.

"Я счастлив в "Реале". Хочу остаться в клубе надолго. Я упорно работаю каждый день, чтобы стать лучше. Аплодисменты фанатов "Реала" - это большая честь для меня. У нас лучшие болельщики в мире, но они выдвигают самые большие требования", - приводит слова Диаса Marca.

Ранее сообщалось, что главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на Диаса в следующем сезоне и хавбек может быть отправлен в аренду.

19-летний Диас перешел в "Реал" из "Манчестер Сити" в январе. В этом сезоне он провел за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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