Б. Диас: "Хочу остаться в "Реале" надолго"
Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас заявил, что он не собирается переходить в другой клуб летом.
"Я счастлив в "Реале". Хочу остаться в клубе надолго. Я упорно работаю каждый день, чтобы стать лучше. Аплодисменты фанатов "Реала" - это большая честь для меня. У нас лучшие болельщики в мире, но они выдвигают самые большие требования", - приводит слова Диаса Marca.
Ранее сообщалось, что главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на Диаса в следующем сезоне и хавбек может быть отправлен в аренду.
19-летний Диас перешел в "Реал" из "Манчестер Сити" в январе. В этом сезоне он провел за мадридский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30