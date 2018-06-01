Нападающий "Гезтепе" Демба Ба вновь станет игроком "Шанхай Шэньхуа".

Африканский бомбардир приедет в расположение команды 11 июня и пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт.

Напомним, что форвард играл за китайский клуб с 2015 по 2017 год, забив 29 голов в 37 матчах.

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