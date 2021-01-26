Баба перейдет из "Челси" в ПАОК

Ганский защитник лондонского "Челси" Абдул Баба Рахман перейдет в ПАОК, сообщает Goal.

По сведениям издания, греческий клуб арендует футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

26-летний Баба выступает за "Челси" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 23 матча и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Шальке", "Реймсу" и "Мальорку". Ранее играл за "Дримз", "Асанте Котоко", "Гройтер Фюрт" и "Аугсбург". За сборную Ганы сыграл 31 матч.

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