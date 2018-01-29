Баба стал игроком "Шальке"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о возвращении ганского защитника Абдула Рахмана Бабы.

Гельзенкирхенский клуб арендовал 23-летнего футболиста, права на которого принадлежат "Челси", до лета 2019 года.

Стоит отметить, что Баба выступал за "Шальке" в прошлом сезоне, однако в январе получил тяжёлую травму колена, после чего на поле не появлялся.

Не пропустите: Налдо стал рекордсменом Бундеслиги. | http://soccernews.ru