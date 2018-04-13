Бабаев: "Березуцким и Игнашевичу нужно ставить памятник при жизни"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб будет пытаться договориться с братьями Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем о том, чтобы они не завершали карьеру в конце сезона.

"Пока я не ставил бы окончательную точку в этом вопросе. Мы общаемся, с большим уважением относимся к позиции братьев и Сережи. Ребятам можно ставить памятник при жизни за то, что они сделали для сборной России, ЦСКА и всего российского футбола. Понятно, что из-за объективных причин им уже тяжело восстанавливаться, где-то это идет в ущерб здоровью, общению с семьей и т.д. Но я надеюсь, что мы, может быть, еще все-таки поработаем вместе", - сказал он.

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