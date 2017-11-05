Бабаев: "Без удаления Хосонова матч "Локомотива" и ЦСКА развивался бы иначе"

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Бабаев: "Без удаления Хосонова матч "Локомотива" и ЦСКА развивался бы иначе"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).

"Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таких матчах удалять нужно, если только абсолютно уверен, что фол тянул на желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Судья – такой же участник матча, как и футболисты. Без удаления игра бы развивалась иначе и было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

Бывает, что эмоции захлестывают. Не хочется, чтобы такие эпизоды, как с реакцией Гончаренко, запоминались. Хочется запоминать красивые комбинации, голы, сэйв Игоря Акинфеева при пенальти. Но больше приходится говорить о судейских аспектах", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что на 49-й минуте матча, при счете 2:1 в пользу ЦСКА, за две желтые карточки был удален хавбек армейцев Хетаг Хосонов.

Не пропустите: Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом". | http://soccernews.ru

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