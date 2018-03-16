Бабаев: "Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам в Лионе"

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Бабаев: "Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам в Лионе"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что болельщики армейцев подрались с фанатами "Лиона" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы. 

"То, что творилось здесь до игры, не имеет никакого отношения к нашим болельщикам. Это были столкновения местных фанатов с полицией Лиона. Когда увидел эту картинку на телеэкране, немножко напрягся. Мы тут же связались с нашими сотрудниками и выяснили, что к нам это не имеет отношения", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Не пропустите: Фанаты "Лиона" и ЦСКА подрались во Франции. | http://soccernews.ru

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