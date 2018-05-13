Бабаев: "ЦСКА будет усиливаться, но огромного количества трансферов не будет"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился трансферными планами своего клуба на ближайшее лето.

"По возможным трансферам работа ведется. Понятно, что уже во всем футбольном мире все поняли, что без трансферов сложно добиться желаемых результатов. Очевидно, что нам необходимо усиление. Особенно с учетом того факта, что мы пробились в групповой этап Лиги Чемпионов. Мы будем усиливаться. Не будет огромного количества трансферов, но постараемся усилить необходимые позиции и взять качественных игроков", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним, Бабаев высказался о возможном уходе Головина. | soccernews.ru