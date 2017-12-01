Бабаев: "ЦСКА может показать жеребьевку ЧМ на табло перед началом матча с "Тосно"

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Бабаев: "ЦСКА может показать жеребьевку ЧМ на табло перед началом матча с "Тосно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб рассматривает вариант с показом жеребьевки Чемпионата Мира-2018 на табло стадиона перед матчем 19-го тура чемпионата России с "Тосно".

Напомним, что жеребьевка начнется в 18:00, а начало матча запланировано на 19:30 мск.

"Технически у нас есть такая возможность, но это надо согласовывать с РФПЛ. Но мы подумаем об этом и такой вариант не исключен. Будем узнавать у лиги о том, чтобы это сделать. Там нужно понимать по времени, потому что начало жеребьевки намечено на 18:00, а когда она непосредственно начнется – вопрос. Скорее всего, так и сделаем", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

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