Бабаев: "ЦСКА не интересуется Яховичем"

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Бабаев: "ЦСКА не интересуется Яховичем"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб интересуется македонским нападающим "Гёзтепе" Адисом Яховичем.

"ЦСКА не интересуется Яховичем", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов платить форварду 1,3 миллиона евро в год.

В этом сезоне 30-летний Яхович провел 9 матчей в турецкой Суперлиге и забил 11 голов.

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