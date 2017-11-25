Бабаев: "ЦСКА не смирился с третьим местом в группе Лиги Чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление армейцев в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Настроение хорошее, конечно. Добились отличного результата абсолютно по делу. Расстроили потери Щенникова, Алексея Березуцкого и Миланова. Ну и то, что потеряли двух игроков из-за перебора карточек на матч с "Манчестер Юнайтед". В любом случае, постараемся дать бой. Мы достаточно давно не выходили в евровесну. Считаю, уже можно считать выступление ЦСКА достаточно удачным. Провели девять матчей в Лиге Чемпионов, одержав семь побед и набрали 14 очков в рейтинге УЕФА. Поднялись в клубной таблице коэффициентов УЕФА. Аппетит приходит во время еды. ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, мы не сдаёмся раньше времени" - сказал Бабаев.

Напомним, что ЦСКА в преддверии последнего тура группового этапа ЛЧ имеет одинаковое количество очков с "Базелем", однако уступает швейцарцам по показателю личных встреч.

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