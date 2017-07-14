Бабаев: "ЦСКА предстоит непростая игра с АЕКом"



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассуждает о предстоящем противостоянии с греческим АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов.

"В Лиге Чемпионов к любому сопернику нужно относиться максимально серьезно. Мы хорошо помним, как тяжело проходили отборочные раунды с чешской "Спартой", затем со "Спортингом". Это говорит о том, что не стоит ориентироваться не очень статусное название клуба. К тому же АЕК возглавляет очень именитый специалист – Мануэль Хименес, что только подтверждает серьёзность соперника… Хименес в своё время возглавлял "Севилью", и весьма успешно.

Каждый соперник мечтает добиться результата. Нам предстоит непростая игра. Традиционно с греками и киприотами наши клубы играют не очень удачно, особенно в последнее время. Одноимённый АЕК с Кипра потрепал нервы болельщикам. Так что надо готовиться к серьёзному противостоянию. Надеюсь, что футболисты осознают важность этого матча. Цель – выйти в раунд плей-офф и поэтапно решать задачи", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Стоит отметить, что АЕК много раз встречался с российскими клубами. В 13 поединках греки одержали 2 победы, три матча завершились вничью и 8 раз потерпели поражения. Разница мячей 26-11 в пользу россиян.

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