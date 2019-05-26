Бабаев: "ЦСКА второй раз обходит "Спартак" на финише. Мелочь, но приятно"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев доволен тем, что армейский клуб сумел опередить "Спартак" в борьбе за четвертое место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.
"Мы довольны. Сегодня вышел праздник: день рождения президента и самая крупная победа в сезоне. Федя (Федор Чалов) – лучший бомбардир. Одни позитивные моменты. Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим "Спартак". Мелочь, но приятно", - приводят слова Бабаева российские СМИ.
Благодаря четвертому месту ЦСКА напрямую попал в групповой этап Лиги Европы. "Спартак" начнет выступления в этом турнире с квалификационного раунда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20