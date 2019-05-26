Бабаев: "ЦСКА второй раз обходит "Спартак" на финише. Мелочь, но приятно"



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев доволен тем, что армейский клуб сумел опередить "Спартак" в борьбе за четвертое место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.

"Мы довольны. Сегодня вышел праздник: день рождения президента и самая крупная победа в сезоне. Федя (Федор Чалов) – лучший бомбардир. Одни позитивные моменты. Хотелось бы быть выше, но на финише второй раз обходим "Спартак". Мелочь, но приятно", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Благодаря четвертому месту ЦСКА напрямую попал в групповой этап Лиги Европы. "Спартак" начнет выступления в этом турнире с квалификационного раунда.

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