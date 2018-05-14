Бабаев дал оценку вступлению ЦСКА в текущем сезоне

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал оценку вступлению своей команды в текущем сезоне.

"Второе место - это успех? Безусловно, очень достойный результат. По тому, как складывался сезон, мы отработали на четверку с плюсом. Всегда хочется быть первыми, но не мы одни играем в РФПЛ. Начиная с сезона-2012/13 ЦСКА не опускается ниже второго места - это серьезный показатель. Особенно в нашем чемпионате, где постоянно меняются лидеры. Но тем наш чемпионат и интересен.

Очень показательный момент был сегодня. "Динамо" за один тур могло как попасть в еврокубки, так и оказаться в стыковых матчах. Так что обойти "Спартак" на флажке дорогого стоит. Ребята - молодцы. Вопреки всему, снова проявили характер, бойцовские качества. Они заслужили эту победу. К тому же мы неплохо пошумели в Лиге Европы. 1/4 финала - успех для нашего клуба, учитывая проблемы с составом", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним, Бабаев высказался о трансферных планах ЦСКА на лето. | soccernews.ru