Бабаев: "Допускаю, что предложений по Головину будет несколько"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по будущему полузащитника своей команды Александра Головина.

"Что касается информации о возможном переходе Александра Головина в европейский клуб уже до начала ЧМ-2018, то пока это слухи, никаких официальных предложений у нас на руках нет. Допускаю, что предложений будет несколько. Очевидно, Саша своей игрой заслужил внимание ведущих европейских клубов. Очень жаль, конечно, будет расставаться. Но это жизнь, это футбол. Не мы первые, не мы последние. Если получим достойное предложение от хорошего европейского клуба, то будет неправильно не дать Саше шанс проявить себя в Европе", - цитирует Бабаева Чемпионат.

Напомним, Мутко похвалил ЦСКА. | soccernews.ru