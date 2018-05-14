Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"

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Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"Московский ЦСКА надеется продлить контракты со своими ветеранами - Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев. В частности, он рассказал: "Думаю, что всем троим нужно ставить памятник, потому что трудно даже словами описать, что они сделали для сборной России и клуба. Мы хотели бы, чтобы они были с нами еще сезон, но нельзя не учитывать их позицию. Пока что договорились с ними пообщаться позже, через неделю-две. В качестве тренеров им дорога открыта, ЦСКА никогда не был против этого, но пока речь идет только о контрактах футболистов".

Напомним, Вернблум прокомментировал свой уход из ЦСКА. | soccernews.ru

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