Бабаев: "Информация о состоянии здоровья Акинфеева будет вечером на сайте ЦСКА"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пока ничего не может сказать о вратаря команды Игоря Акинфеева.
"Пока ничего не могу сказать, идет обследование. Информация будет вечером. На что подозрение? Пока не могу сказать, давайте дождемся результатов обследования. Вся информация будет вечером на сайте ЦСКА", - приводят слова Бабаева российские СМИ.
Напомним, что 31-летний Акинфеев получил сильный ушиб колена в ответном матче 3-го квалификационного раунда против АЕКа (1:0).
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