Бабаев: "Информация о состоянии здоровья Акинфеева будет вечером на сайте ЦСКА"

Теги цска москваигорь акинфеев

Бабаев: "Информация о состоянии здоровья Акинфеева будет вечером на сайте ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пока ничего не может сказать о вратаря команды Игоря Акинфеева.

"Пока ничего не могу сказать, идет обследование. Информация будет вечером. На что подозрение? Пока не могу сказать, давайте дождемся результатов обследования. Вся информация будет вечером на сайте ЦСКА", - приводят слова Бабаева российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Акинфеев получил сильный ушиб колена в ответном матче 3-го квалификационного раунда против АЕКа (1:0). 

Не пропустите: Головин признан лучшим игроком ЦСКА в июле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 Ростов 4 7
5 ЦСКА Москва 3 6
6 Краснодар 3 6
7 Уфа 3 5
8 Спартак Москва 3 5
9 Урал 3 5
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 4 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов