Бабаев: "К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника команды Александра Головина.

"Ювентус" может подписать Головина уже сегодня? Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация? Могу сказать одно. К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов. Но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это все", - цитирует Бабаева СЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что Головин принял предложение "Ювентуса". | soccernews.ru