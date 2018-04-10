Бабаев: "К возможному уходу Головина нужно относиться спокойно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного ухода ближайшим летом ключевого полузащитника Александра Головина.

"Про слухи о переходе Головина в "Арсенал" вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убеждён, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА. Что если он уйдёт летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол - не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше. Это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно" - сказал Бабаев.

В этом сезоне 21-летний Головин сыграл за ЦСКА 36 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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