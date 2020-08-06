Бабаев объяснил отказ ЦСКА возвращать Вагнера Лава
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал заявление о несостоявшемся возвращении в московский клуб нападающего Вагнера Лава.
"Очень много об этом писали в СМИ. Не хочется будоражить эту тему. Мы, конечно, общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили всё-таки, что будет правильнее, если Вагнер вернётся к нам в несколько ином статусе. Понятно, что для игрока его уровня основным условием является выход на поле в основном составе. Иначе Вагнера воспринимать нельзя. По идее, если в ЦСКА есть Лав, то он должен играть.
И мы подумали, что по отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Не важно - тренерский штаб, селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только "основным игроком", а не запасным. Мы взяли курс на омоложение команды. Решение непростое. Но тем не менее взвешенное", - сказал Бабаев.
36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
В итоге форвард на полгода заключил контракт с "Кайратом" с опцией продления.
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