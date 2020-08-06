Бабаев объяснил отказ ЦСКА возвращать Вагнера Лава

Теги цска москвароман бабаеввагнер лав

Бабаев объяснил отказ ЦСКА возвращать Вагнера Лава

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сделал заявление о несостоявшемся возвращении в московский клуб нападающего Вагнера Лава.

"Очень много об этом писали в СМИ. Не хочется будоражить эту тему. Мы, конечно, общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили всё-таки, что будет правильнее, если Вагнер вернётся к нам в несколько ином статусе. Понятно, что для игрока его уровня основным условием является выход на поле в основном составе. Иначе Вагнера воспринимать нельзя. По идее, если в ЦСКА есть Лав, то он должен играть.

И мы подумали, что по отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Не важно - тренерский штаб, селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только "основным игроком", а не запасным. Мы взяли курс на омоложение команды. Решение непростое. Но тем не менее взвешенное", - сказал Бабаев.

36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

В итоге форвард на полгода заключил контракт с "Кайратом" с опцией продления.

Не пропустите: Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" объявила о смене владельца

"Рома" объявила о смене владельца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов