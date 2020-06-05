Бабаев объяснил, откуда берутся трансферные слухи

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как появляются слухи об интересе клуба к тому или иному футболисту.

"Сейчас всё автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах - матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке. Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела. Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, что клуб им предметно интересуется, не так ли? Вот так и появляются "новости" об интересе нашего клуба к ряду игроков", - сказал Бабаев.

В последние дни СМИ писали о желании ЦСКА подписать форварда "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча, полузащитника загребского "Динамо" Арияна Адеми и нападающего "Бешикташа" Кайла Ларина.

По итогам 22 туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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