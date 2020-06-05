Бабаев объяснил, откуда берутся трансферные слухи
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как появляются слухи об интересе клуба к тому или иному футболисту.
"Сейчас всё автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах - матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке. Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела. Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, что клуб им предметно интересуется, не так ли? Вот так и появляются "новости" об интересе нашего клуба к ряду игроков", - сказал Бабаев.
В последние дни СМИ писали о желании ЦСКА подписать форварда "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча, полузащитника загребского "Динамо" Арияна Адеми и нападающего "Бешикташа" Кайла Ларина.
По итогам 22 туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20