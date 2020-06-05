"Челси" активизировал переговоры по Чилуэллу

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"Челси" активизировал переговоры по Чилуэллу

Лондонский "Челси" форсирует переход левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, сообщает Goal.com.

По информации источника, "синие" не хотят вести длительные переговоры, хотя все предпосылки к этому есть - в контракте футболиста отсутствует пункт о сумме отступных.

У самого 23-летнего футболиста есть желание этим летом перебраться на "Стэмфорд Бридж", однако "лисы" пока твёрдо намерены сохранить его в составе.

В текущем сезоне Чилуэлл сыграл за "Лестер" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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