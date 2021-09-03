Бабаев объяснил, почему ЦСКА отпустил Марадишвили в "Локомотив"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал причины ухода полузащитника Константина Марадишвили в московский "Локомотив".

"Футболист обозначил желание перейти в "Локомотив" через своего отца - Кобу. Мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я очень много встреч провёл с папой Константина. Даже к Евгению Ленноровичу [Гинеру] он в итоге сходил на приём, пообщался. Мы пытались убедить их не торопиться, остаться в нашем клубе. Всё-таки игрок находится только в начале своей взрослой карьеры. В том числе готовы были улучшить и финансовые условия, несмотря на то, что у Марадишвили четырёхлетний действующий контракт, в котором чётко прописана система повышения зарплаты в зависимости от сыгранных матчей.

Однако позиция игрока не изменилась. Я с большим уважением отношусь к отцу Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию понять тоже можно. Он делал всё для того, чтобы его сын получил такой шанс. Речь всё-таки идёт о клубе, сопоставимом по уровню с ЦСКА. Как я понимаю, в "Локомотиве" Марадишвили обещали место в стартовом составе. Кроме того, многократное увеличение заработной платы. В нашем клубе на данный момент такие условия неприемлемы в связи с устоявшейся, сбалансированной и хорошо зарекомендовавшей себя системой оплаты труда молодых футболистов.

Инициатива исходила от игрока. Повторюсь: мы не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же как и с Наиром Тикнизяном. Но в такой ситуации мы могли либо пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный трудовой договор, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Что, собственно, и было сделано. Мы в итоге пошли вторым путём. То есть если кто-то из игроков из нашего клуба решил уйти и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то его надо отпускать", - сказал Бабаев.

"Локомотив" купил у ЦСКА хавбека за 7 миллионов евро.

21-летний футболист является воспитанником армейцев и всю карьеру провёл в родном клубе, в его активе 49 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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