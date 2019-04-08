Бабаев оценил шансы ЦСКА сохранить Влашича

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Бабаев оценил шансы ЦСКА сохранить Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев порассуждал о возможности сохранить полузащитника "Эвертона" Николу Влашича в команде после завершения срока аренды.

"Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно. Хотя стоит признать, что ситуация непростая. У "Эвертона" есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд, которые готовы выкупить Влашича, причём за довольно существенные деньги. Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. Так что работа ведётся. Думаю, в ближайшее время наступит ясность. Продление аренды? Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая", - заявил Бабаев.

В текущем сезоне 21-летний Влашич сыграл за ЦСКА  25 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

Его аренда в армейском клубе истекает 30 июня. Активный интерес к перспективному хорвату проявляет "Бешикташ".

Не пропустите: Влашич хочет остаться в ЦСКА. | http://soccernews.ru

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