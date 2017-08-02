Бабаев: "Очень надеюсь, что в ответной игре с АЕКом не случится никакой расслабленности"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что "армейцам" не следует допускать расслабленности в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕКа.

Напомним, что в первой игре москвичи победили со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет сегодня, 2 августа. Начало в 20:00.

"Очень надеюсь, что в ответной игре не случится никакой расслабленности. Все ребята в команде - опытные профессионалы, и речи о недооценке соперника быть не может. На кону участие в основной сетке Лиги чемпионов. Все понимают, что это крайне важно для ЦСКА. Хочется верить, что мы избежим проблем, связанных с недооценкой АЕКа. В целом настрой у нас оптимистичный. Команда готова, и, что немаловажно, все игроки здоровы", - сказал он.

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