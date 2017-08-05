Бабаев: "Официальных предложений по Головину мы не получали"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признал, что по сей день клуб не получал официальных предложений по хавбеку Александру Головину.
При этом функционер заявил, что данный футболист заслужил внимания от ведущих клубов мира.
"Своей игрой, безусловно, Головин заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали - ни от "Арсенала", ни от кого-либо еще", - сказал он.
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