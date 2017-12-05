Бабаев опроверг информацию о продаже ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о продаже клуба.
Ранее известный экономист Никита Кричевский сообщил, что на прошлой неделе владелец ЦСКА Евгений Гинер продал клуб.
"Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги Чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают всё возможное, чтобы мутить воду. Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так всё не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку" - сказал Бабаев. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Арсенал Тула
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Ростов
|19
|22
|11
|Амкар
|19
|21
|12
|Рубин
|19
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|19
|19
|15
|Анжи
|19
|19
|16
|СКА Хабаровск
|19
|12